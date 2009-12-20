ضریب نفوذ تلفن همراه در روستاهای مازندران به 36 درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسن جان عباسپور قمی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری نوشهرافزود: ضریب نفوذ شهری تلفن ثابت به 53 درصد و ضریب نفوذ روستایی به بیش از 36 درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: در مجموع مازندران با یک میلیون و 361 هزار و 440 شماره تلفن مشغول به کار و یک میلیون و 879 هزار و 330 شماره تلفن منصوبه دارای ضریب نفوذ 45.32 درصد است.

مدیرعامل مخابرات مازندارن با اشاره به استفاده از ظرفیتهای منابع انسانی خاطرنشان کرد: علاوه بر صرفه جویی لازم در امور، ضروری است با برنامه ریزی درست از نیروی انسانی موجود در راستای اهداف بهینه سازمانی و توانمند سازی شغلی به نحو مطلوبی استفاده شود.

عباس پور قمی بر اطلاع رسانی از طریق سامانه پرداخت 1818 به مشترکان را تأکید کرد و افزود: لازم است مدیران با پیگیری مستمر نسبت به توزیع و نصب پوسترها و بنرهای تبلیغاتی 1818 فرهنگ سازی لازم را درخصوص تسهیل سازی پرداخت قبوض مشترکان فراهم آورند.