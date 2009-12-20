ارمنستان ترکیه را تهدید به فسخ توافقنامه بازگشایی مرزها کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "تیگران سارکیسیان" در مصاحبه با روزنامه حریت با اعلاوم این مطلب در ادامه گفت : امیدوارم مجلس ترکیه دست به اقدامی نزند که به معنای زیرپاگذاشتن توافقنامه باشد اما در صورت تحقق این امر توافقنامه های امضا شده میان ارمنستان و ترکیه فسخ می شود.

ترکیه و ارمنستان پس از سالها تنش در ماه اکتبر دو معاهده مهم با هدف عادی سازی روابط امضا کردند اما مجالس دو کشور تا کنون این معاهده ها را تصویب نکرده اند.

امضای این معاهده ها با مخالفت شدید آذربایجان که بخشی از کشورش در تصرف ارمنستان است مواجه شد و ترکیه که همییمان آذربایجان محسوب می شود اعلام کرد تا زمانی که پیشرفتی در مذاکرات ارمنستان و آذربایجان در مورد قره باغ مشاهده نشود از تصویب معاهده ها خودداری می کند.

آذربایجان و ارمنستان بر سر حاکمیت قره باغ اختلاف دارند و طرفین بارها در این باره با هم درگیر شده اند. از زمان آخرین مناقشه جنگی که از 1991 تا 1994 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین دو کشور به وقوع پیوست، ارمنستان کنترل این منطقه را به دست گرفته است.