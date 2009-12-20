"ماموریت مستقیم" سیا برای شکنجه اسرای حماس/ ابومازن ناظر شکنجه ها

اخیرا روزنامه گاردین انگلیس خبر داد که نیروهای سیا در کرانه باختری به طور مستقیم و با مشارکت تشکیلات خودگردان در شکنجه اسرای حماس در کرانه باختری نقش داشته اند.

منابع آگاه اعلام می کنند که مقامات آمریکایی و تشکیلات خودگردان نیز با تایید سلطه سیا بر دستگاه امنیتی فلسطین در کرانه باختری، همکاری نزدیک و تنگاتنگ این دو را علیه حماس پنهان نمی کنند.

این منابع با اشاره به اینکه در حال حاضر 400 تا 500 نفر نیروهای وابسته به حماس در زندان های کرانه باختری به سر می برند، اعلام می کنند: برخی دیپلمات های غربی اشراف افسران سیا بر عملکرد دو دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان (شامل دستگاه امنیتی پیشگیرانه و دستگاه اطلاعاتی) را تایید کرده اند.

واکنش حماس

"سامی ابوزهری" سخنگوی حماس با اشاره به گزارش اخیر منتشر شده از سوی منابع انگلیسی، اظهار داشت: این مسئله تاییدی بر مدارک گذشته ما در این زمینه است که نیروهای آمریکایی به طور مستقیم در شکنجه نیروهای حماس مشارکت دارند.

وی ژنرال "کیت دایتون" حاکم نظامی آمریکا در کرانه باختری را به عنوان مسئول مستقیم این تجاوزات و اعمال شکنجه علیه فلسطینیان معرفی کرد.

واکنش سازمان دیده بان حقوق بشر

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی با اشاره به ارتکاب موارد جدی نقض حقوق بشر توسط دستگاه امنیتی تشکیلات خودگران اعلام کرد: شکنجه زندانیان در کرانه باختری در حین بازجویی ها به کشته شدن حداقل یک نفر منجر شده است.

بر این اساس، روش های شکنجه مورد استفاده در این زندان ها اعدام صوری، کتک زدن شدید، استفاده از چوب دستی و لوله های لاستیکی برای بازجویی از نیروهای حماس بوده است.

همچنین زندانیان در برخی موارد به ایستادن در وضعیت های دردناک مجبور می شوند، که با وجود نداشتن علایم خارجی در اعضای درونی بدن اختلالات شدیدی ایجاد می کند.