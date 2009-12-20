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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

با اختراع ویلچر راهگشا؛

دانش آموز مخترع کرجی پژوهنده برتر کشور در سال 88 شد

دانش آموز مخترع کرجی پژوهنده برتر کشور در سال 88 شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرج گفت: دانش آموز مخترع کرجی توانست عنوان پژوهنده برتر کشور در سال 88 را از آن خود کند.

غلامرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پرورش فرزندانی پژوهشگر و کارآمد درخور نام ایران اسلامی از اهداف عالیه نظام مقدس تعلیم و تربیت و حاصل بهره گیری مطلوب از برنامه های آموزشی و پرورش از جمله آموزش و پژوهشگری است.

وی افزود: پژوهشگری امریست که خود از مصادیق جهاد علمی برای بنیان نهادن فردایی روشنتر و بالنده تر است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا "امیرحسین دهقان" از دانش آموزان دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی شهید سلطانی آموزش و پرورش ناحیه سه کرج با اختراع طرح "ویلچر راه گشا" برای بهره مندی و استفاده جانبازان و معلولان کشور، موفق به کسب عنوان دانش آموز پژوهنده برتر کشور در سال 88 از سوی وزارت آموزش و پرورش شد.

نجفی بیان داشت: وی علاوه بر کسب مدال نقره جهانی کویت، موفق به کسب رتبه اول جشنواره خوارزمی شده و به مرحله کشور نیز راه یافت. 

کد مطلب 1003534

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