دانش آموز مخترع کرجی پژوهنده برتر کشور در سال 88 شد

غلامرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پرورش فرزندانی پژوهشگر و کارآمد درخور نام ایران اسلامی از اهداف عالیه نظام مقدس تعلیم و تربیت و حاصل بهره گیری مطلوب از برنامه های آموزشی و پرورش از جمله آموزش و پژوهشگری است.

وی افزود: پژوهشگری امریست که خود از مصادیق جهاد علمی برای بنیان نهادن فردایی روشنتر و بالنده تر است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا "امیرحسین دهقان" از دانش آموزان دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی شهید سلطانی آموزش و پرورش ناحیه سه کرج با اختراع طرح "ویلچر راه گشا" برای بهره مندی و استفاده جانبازان و معلولان کشور، موفق به کسب عنوان دانش آموز پژوهنده برتر کشور در سال 88 از سوی وزارت آموزش و پرورش شد.

نجفی بیان داشت: وی علاوه بر کسب مدال نقره جهانی کویت، موفق به کسب رتبه اول جشنواره خوارزمی شده و به مرحله کشور نیز راه یافت.