در مورد سپاهان، حق با مرفاوی است/ آنها از اشتباهات داوری سود می برند

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در دیدار با سپاهان اصفهان جریان بازی به نوعی دنبال شد که گل صحیح ما را مردود و در نهایت هم مسابقه را تعطیل کردند. البته پس از آن دیدار متوجه شدم حق با مسئولان تیم‌های دیگر خصوصا مرفاوی است زیرا در بازی با تیم سپاهان مسائلی رخ می دهد که این تیم از آنها سود می برد.

وی با بیان اینکه گل تیم مقاومت سپاسی در جریان آن بازی صددرصد صحیح بود، افزود: هزار کارشناس هم بیاورید صحت آن گل را تایید خواهند کرد. البته ما قبول داریم اشتباهات داوران غیرعمدی است و آنها جز جامعه پاک و زحمتکش فوتبال هستند اما این اشتباهات غیرعمدی باعث شده سپاهان در فصل جاری حداقل 15-16 امتیاز بدست آورد.

مدیرعامل باشگاه مقاومت‌سپاسی‌شیراز با بیان اینکه تیمش در دیدار با سپاهان می توانست پیروز شود اما این بازی در زمانی نامشخص و از ابتدا آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: ما در طول 135 دقیقه 5 مرتبه دروازه تیمی را باز کردیم که قیمت دفاع آنها 3 میلیارد تومان است.

وی در مورد دلیل اخراج مهابادی از زمین مسابقه تاکید کرد: مهابادی تنها به داور گفت که چرا حق تیم شهید سپاسی را می خوردید و هیچ بی احترامی به وی نکرد اما داور مسابقه بدون دلیل سرمربی تیم ما را از زمین اخراج کرد.

جعفری در پایان با بیان اینکه به علت بارش شدید برف، تیم مقاومت مجبور شد 24 ساعت بیشتر در اصفهان باقی مانده و در نهایت ظهر شنبه و با اتوبوس به شیراز باز گردد، در مورد دیدار با فولاد گفت: فولاد تیم خوبی است که از مربی و بازیکنان مطرحی سود می برد اما با توجه به شرایط جدول رده بندی، باید حداکثر امتیاز را در این دیدار کسب کنیم تا از جمع تیم‌های بالای جدول دور نشویم.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و مقاومت سپاسی شیراز که عصر روزجمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، در نهایت به علت بارش شدید برف در بین دو نیمه متوقف شد.