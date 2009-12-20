تهران همچنان در معرض بمباران گازهای سمی است

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت 34 روز ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و یک روز بسیار خطرناک در کمتر از یکسال در کنار 19 روز سالم و 215 روز پاک از مجموع 270 روز ثبت شده در شرکت کنترل کیفیت هوا از اوضاع نابسامان هوای تهران خبر می دهد.

پائیز امسال که برودت هوا به نسبت سال گذشته بالاتر بوده است تنها 14 روز پاک به ثبت رسیده که در کنار آن باید به 68 روز سالم و دو روز ناسالم از مجموع 84 روز ثبت شده در پائیز امسال اشاره کرد. اگرچه این آمار در مقایسه با سال گذشته علائم مثبتی را از خود نشان می دهد که طی آن در سال گذشته 7 روز پاک، 67 روز سالم و 10 روز ناسالم ثبت شده است اما در مسیر سلامت هوای تهران گامی به جلو محسوب نمی شود.

دکتر یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران در مواقعی که شرایط پایدار در آسمان تهران استقرار می یابد و یا آلودگی در شرایط خاصی باشد تشکیل جلسه می دهد. البته این احتمال در روزهای سرد سال بالا می رود اما به طور قطع نمی توان گفت در چه زمانی اتفاق می افتد.

این اظهارات در حالی از سوی رشیدی مطرح می شود که کارشناسان محیط زیست معتقدند آلودگی هوای تهران بسته به کم و زیاد شدن دما در نوسان است. هر چه دمای هوا سردتر شود نگرانی از افزایش تراکم آلودگی در تهران بیشتر می شود. این رابطه اگر چه خیلی هم رابطه مستقیمی نیست اما می تواند تاثیر متقابلی را از خود نشان دهد که به عقیده متخصصان آلودگی هوا وارونگی هوای تهران در فصول سرد سال اتفاق می افتد و انقباض هوا عامل تمرکز و تراکم آلاینده های سمی است.

مناطق مرکزی تهران به دلیل تمرکز آلاینده های اولیه نظیر منوکسید کربن آلوده است دکتر یوسف رشیدی

این در حالی است که رئیس چهارمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه نسبت به کاهش سن بروز سکته های قلبی در ایران هشدار داده و از آلودگی هوا به عنوان عامل تسریع در سکته های قلبی نام برد.

دکتر محمدجواد زیبایی اضافه کرده است: سن مرگ و میر ناشی از سکته قلبی در کشور به زیر 50 سال رسیده و گرفتگی عروق تا 70 درصد بدون علامت است و وقتی فرد در معرض آلودگی هوا قرار بگیرد، این وضعیت به 90 تا 100 درصد می رسد و منجر به سکته قلبی می شود.

این استناد پزشکی به خودی خود نشان می دهد که آلودگی هوای تهران تا چه اندازه بر سلامت شهروندان تاثیر گذاشته است. به نحوی که بررسیهای سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد مرگ و میر در اثر حوادث قلبی و عروقی در خاورمیانه علت نخست مرگ و میرها در این منطقه است.

با توجه به نگرانی متخصصان محیط زیست انسانی برای سلامتی شهروندان تهرانی که روزانه در معرض بمباران گازهای سمی قرار دارند هیچ مرجع دولتی و غیردولتی رسمی علیرغم مشهود بودن تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آلودگی هوا بر سلامت شهروندان آماری از میزان تلفات انسانی منتشر نکرده است.

با این حال رشیدی معتقد است: وزارت بهداشت آمار و ارقام مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای تهران را در اخیتار دارد و این وزارتخانه در این زمینه باید پاسخگو باشد.

بارش باران و برف بر کاهش میزان ذرات معلق، SO2 و NO2 تاثیر گذار است و می تواند هوای تهران را تا اندازه ای تلطیف کند مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

از دیگر سو این متخصص کنترل وضعیت آلودگی هوای تهران در پاسخ به پرسشهای خبرنگار مهر در مورد تاثیر بارشهای مطلوب جوی بر کنترل کیفیت هوای و کاهش آلاینده های سمی تهران تاکید کرد: بارش باران و برف بر کاهش میزان ذرات معلق، SO2 و NO2 تاثیرگذار است و می تواند هوای تهران را تا اندازه ای تلطیف کند.

مدیرکل پیش بینی اداره هواشناسی کشور به مهر گفت: امسال با رشد مطلوب میزان بارندگی به نسبت سالهای دهه خشکسالی مواجه خواهیم بود و شدت بارشهای امسال حتی فراتر از حد نرمال است.

همچنین مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به مناطق آلوده تهران اضافه کرد: مناطق مرکزی تهران به دلیل تمرکز آلاینده های اولیه نظیر منوکسید کربن آلوده است اما مناطق شرق و شمال شرق به دلیل اینکه در مسیر جریان باد قرار دارند با افزایش آلاینده ها به دلیل واکنشهای فتوشیمیایی مواجه است اما در مجموع مناطق مرکزی تهران پر ترافیک و آلوده تر است.

یوسف رشیدی همچنین به سالهای کنترل کیفیت هوای تهران اشاره کرد و گفت: سال 82 آلوده ترین سال به لحاظ تراکم و غلظت آلاینده ها و همین طور شمارش تعداد روزهای پاک، سالم، ناسالم و خطرناک ثبت شده است.