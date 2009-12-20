تحلیل غزلیات حافظ در شبکه صدای آشنا

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه جدید "آب و آیینه" در رادیو صدای آشنا به بررسی شعر جوان می‌پردازد.هدف این برنامه گفتگو با شاعران جوان در رابطه با شعر این نسل است. در هر برنامه با صدای شاعران مهمان، شعری خوانده می‌شود.

محمدرضا محمدی سردبیر و بهزاد بهادر تهیه کننده این برنامه هستند. "آب‌ و آینه" هر روز ساعت 23:00 به وقت تهران برابر با ساعت 19:30 به وقت گرینویچ از شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود.

گروه هنر و ادبیات این رادیو نیز با برنامه جدید "کلک خیال انگیز" به تحلیل غزلیات حافظ شیرازی می‌پردازد.

این برنامه قصد دارد ضمن خوانش صحیح غزلیات حافظ، کارشناس برنامه به تحلیل آنها نیز بپردازد. تفأل به حافظ بخشی از این برنامه خواهد بود. محمدرضا محمدی سردبیر و مرضیه طبرستانی تهیه کننده این برنامه هستند.

"کلک خیال انگیز" از کانال اروپا سه شنبه‌ها ساعت 14:45 به وقت تهران برابر با ساعت 11:15 به وقت گرینویچ و از کانال آمریکا چهارشنبه‌ها ساعت 01:00 به وقت تهران برابر با ساعت 21:30 به وقت گرینویچ، از شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود.