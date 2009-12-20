معرفی رقم بومی کاهوی مقاوم به ویروس و بیماری توسط محققان کشور

رامین حاجیان فر در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیتهای این موسسه در زمینه سبزیجات برگی مانند اسفناج و کاهو اشاره کرد و گفت: بعضی از ارقام محصولات برگی چون کاهو و اسفناج و محصولات خانواده کدوئیان جز محصولات بومی ما هستند ولی متاسفانه به دلیل واردات بی رویه این محصولات از سوی شرکتهای خصوصی در چند سال اخیر، کار تحقیقاتی بر روی این محصولات بومی کمرنگ شده است.

وی افزود: از این رو این موسسه روندی را آغاز کرده است تا با مطالعه بیشتر بر روی توده ها و ارقام بومی کشور بتوانند گامهایی در جهت اصلاح و معرفی گونه های جدید این نوع محصولات بردارند.



حاجیان فر به مزیتهای محصولات بومی اشاره کرد و یادآور شد: محصولات بومی هر کشور قابلیتهای بهتر از لحاظ مصرف و صفات مناسب تری به لحاظ کارهای زراعی دارند از این رو تحقیقات و مطالعات بیشتری را می طلبد.



وی اظهار داشت: در این راستا طرح تحقیقاتی در بخش سبزی، صیفی موسسه اجرایی شد که با اصلاح گونه بومی بر روی رقم بومی کاهو موفق به معرفی کاهوی اصلاح شده "وارش" شدیم.

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات سبزی و صیفی موسسه تحقیقاتی بذر ادامه داد: این کاهو بومی مناطق شمالی کشور است و کشت زمستانه دارد. رقم "وارش" هد (مغز) کاملا بسته ای دارد و رنگ برگهای آن سبز شفاف و براق و ترد است.

این محقق ادامه داد: یکی از ویژگیهای مهم این رقم، مقاومت در برابر "سفیدک داخلی" است. سفیدک داخلی یکی از بیماریهای مهم کاهو در منطقه است. علاوه بر این این رقم نسبت به کاهوهای محلی منطقه عملکرد بهتری دارد.



حاجیان فر با تاکید بر اینکه در حال حاضر مطالعاتی بر روی کاهوی جنوب کشور در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: در زمینه اصلاح کاهوی رقم اهواز تحقیقاتی در دست انجام اجرا است که به زودی نتایج آن اعلام می شود.



به گفته وی، این رقم دارای برگهای ترد و سطح عملکرد بالا و مناسب برای کشت زمستانه و پاییزه است.