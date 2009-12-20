میزان درآمدهای وصولی ایلام 32 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی‌ صفر امامی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان درآمدهای استان‌ ایلام در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.

وی بیان داشت: امسال تاکنون میزان درآمد وصولی در استان ایلام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 32 درصد رشد داشته است.

این مسئول با اشاره به اینکه امسال تاکنون سازمان اقتصاد و دارایی این استان توانسته است، 33 میلیارد و 500 میلیون تومان درآمد وصول کند، خاطرنشان کرد: براساس درآمدهای مصوب تعیین شده این دستگاه اجرایی در سال جاری توانسته است 36 میلیارد ریال بیشتر از حد مصوب درآمد وصول کند.

امامی عنوان کرد: افزایش درآمدهای استان به واسطه شناسایی روشهای جدید درآمدی، افزایش درآمد مرز بین‌المللی مهران و اشراف مدیریت ارشد استان به راهکارهای جدید در خصوص کسب درآمد بوده است.