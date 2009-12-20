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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

میزان درآمدهای وصولی ایلام 32 درصد رشد یافت

میزان درآمدهای وصولی ایلام 32 درصد رشد یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان ایلام گفت: امسال تاکنون میزان درآمد وصولی در استان ایلام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 32 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی‌ صفر امامی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان درآمدهای استان‌ ایلام در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.

وی بیان داشت: امسال تاکنون میزان درآمد وصولی در استان ایلام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 32 درصد رشد داشته است.

این مسئول با اشاره به اینکه امسال تاکنون سازمان اقتصاد و دارایی این استان توانسته است، 33 میلیارد و 500 میلیون تومان درآمد وصول کند، خاطرنشان کرد: براساس درآمدهای مصوب تعیین شده این دستگاه اجرایی در سال جاری توانسته است 36 میلیارد ریال بیشتر از حد مصوب درآمد وصول کند.

امامی عنوان کرد: افزایش درآمدهای استان به واسطه شناسایی روشهای جدید درآمدی، افزایش درآمد مرز بین‌المللی مهران و اشراف مدیریت ارشد استان به راهکارهای جدید در خصوص کسب درآمد بوده است.

کد مطلب 1003551

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