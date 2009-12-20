میزان تسهیلات بانکی به صادرکنندگان خراسان رضوی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حبیبی صبح یکشنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی افزود: تسهیلات بانک توسعه صادرات خراسان رضوی به صادرکنندگان افزایش خواهد یافت.

رئیس بانک توسعه صادرات خراسان رضوی مدعی شد: خراسان رضوی، بعد از تهران حرف اول را در زمینه صادرات غیرنفتی، در کشور می زند.

وی با اذعان به وجود مشکلات در زمینه صادرات غیر نفتی افزود: اعتبارات فعلی بانکی برای صادرکنندگان کافی نیست و باید با انجام رایزنی های بیشتر با مرکز، میزان بیشتری از این اعتبارات را مطالبه کرد.

رئیس بانک توسعه صادرات خراسان رضوی با بیان اینکه اعتبارات بانکی تخصیص یافته به صادرکنندگان خراسانی در شان این استان نیست، اظهار داشت: امیدواریم این میزان افزایش یابد.

حبیبی خاطرنشان کرد: باید در تخصیص میزان سهم اعتبارات استان خراسان رضوی در بخش صادرات به دلیل معنویت و ظرفیتهای بالای اقتصادی و صادراتی آن، نگاه فراملی داشت.

وی ادامه داد: زمانی برای خود کارنامه قابل قبولی متصور هستیم که بتوانیم میزان بیشتری از این اعتبارات را به استان خراسان رضوی اختصاص دهیم در غیر این صورت از کارنامه خود ارزیابی درستی نداریم.

حبیبی با اشاره به نگاه ویژه دولت به بخش صادرات غیر نفتی گفت: اخیرا دولت نگاه ویژه ای به این بخش با کمک به آن، به دلیل ارزآوری آن دارد.

حبیبی با بیان اینکه باید نگاه مثبت و تسهیل کننده در پرداخت اعتبارات به صادرکنندگان داشته باشیم، اظهار داشت: پرداخت وام از طریق اعتبارسنجی و بررسی سوابق افراد ضروری است.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی، خواستار اختصاص سهم بیشتری از تسهیلات بانکی توسط بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان شد و افزود: انتظار ما از این بانک تخصیص تسهیلات بیشتر بانکی به صادرکنندگان خراسان رضوی با توجه به جایگاه بالای استان در صادرات به کشورهای آسیای میانه است.

سیادت همچنین خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان و بازنگری در زمان بازپرداخت آن شد و گفت: تنها راه حل این مشکل، پرداخت وام به صادرکنندگان براساس اعتبارسنجی و سوابق افراد است.

وی با اشاره به دادن مهلت زمانی در بازپرداخت اعتبارات توسط دولت به بخش صنعت اظهار داشت: باید حمایتهای صورت گرفته از صنعت در بخش صادرات نیز تکرار شود زیرا صادرات کمتر از صنعت از بحران اخیر اقتصادی جهان، ضربه نخورده است.

وی ادامه داد: طبق آمار کشوری، سهم صادرکنندگان از 40 هزار میلیارد تومان معوقه های بانکی کم بوده که سهم خراسان رضوی در این میان کمترین است.

سیادت، جهت تسریع در فعالیتهای بانکی، پیشنهاد پرداخت تسهیلات بانکی به صادرکنندگان، بر اساس سوابق افراد و راه اندازی کارگروه مشترک با بانک توسعه صادرات جهت انعکاس و پیگیری درخواستهای این بانک در خصوص افزایش اعتبارات را داد.