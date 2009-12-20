754 فقره آتش سوزی در گرگان رخ داد

محمدرضا اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این حوادث شامل آتش سوزی ساختمان، آتش سوزی پارک و جنگل و بقیه سایر موارد نظیر آتش سوزی اماکن تجاری، وسایل نقلیه و .. بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در سال جاری 409 مورد عملیات امداد و نجات در مرکز استان صورت گرفت که شامل امداد و نجات در تصادفات، آسانسور، حبس شدن در منزل، ورود جانوران موذی و ... است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان حوادث و عملیاتهای امداد و نجات در شهر صورت گرفته است.

اسفندیاری تعداد ایستگاه های آتش نشانی مرکز استان گلستان را چهار ایستگاه اعلام و اضافه کرد: یک ایستگاه جدید نیز در مرکز استان درحال ساخت است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی گرگان بیان داشت: اکنون در مجموع 78 آتش نشان در ایستگاه های آتش نشانی منطقه وجود دارد و در هر شیفت کاری در شبانه روز 23 نفر فعالیت می کنند.

شهرستان گرگان 405 هزار نفر جمعیت دارد.