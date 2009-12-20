احتمال تمدید زمان تحقیق و تفحص از بانک های دولتی

پیمان فروزش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر که هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی کار خود را به طور جدی و اجرایی از هفته گذشته آغاز کرده است، اظهارداشت: کار هیئت از همان زمان تشکیل در اواسط مهر ماه آغاز شد اما از هفته گذشته همکاران در بانکها مستقر شده و مشغول بررسی جزئیات عملکرد بانکها هستند و بنده نیز در بانک مرکزی مستقر شده ام.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی خاطرنشان کرد: فرصت قانونی ما برای انجام این تحقیق و تفحص 6 ماه است که به دلیل گستردگی و حجم بالای کار ممکن است درخواست تمدید این زمان را داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سئوال که تا کنون نحوه همکاری بانکها مورد رضایت هیئت تحقیق و تفحص بوده است، گفت: تا این زمان که خیلی هم طولانی نیست نوع همکاری مناسب بوده و امیدواریم این همکاری تا پایان کار تحقیق و تفحص ما از عملکرد بانکهای دولتی ادامه یابد و گزارش نهایی به مجلس تقدیم شود.

به گزارش مهر، جمشید انصاری نماینده زنجان، سیدعلی موسوی جرف نماینده آبادان، نادر قاضی پور نماینده ارومیه وعلی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری از طراحان این طرح تحقیق و تفحص هستند.