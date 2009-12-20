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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

سفر 4روزه جلیلی به ژاپن آغازشد/ مذاکره، بازدید وسخنرانی در برنامه سفر

سفر 4روزه جلیلی به ژاپن آغازشد/ مذاکره، بازدید وسخنرانی در برنامه سفر

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از صبح امروز یکشنبه سفر 4روزه خود به ژاپن را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی دولت ژاپن امروز عازم توکیو شد تا با مقامات بلند پایه این کشور رایزنی ها و مذاکراتی داشته باشد.

بر اساس این خبر جلیلی در مدت حضور در ژاپن با وزیر امور خارجه، نخست وزیر، رئیس مجلس، قائم مقام وزارت خارجه و مقامات حزب حاکم ژاپن دیدار و گفتگو خواهد داشت.

جلیلی در ژاپن چند بازدید از مراکز مختلف را نیز در دستور کار دارد و علاوه براین در تعدادی از مجامع علمی ژاپن سخنرانی خواهد کرد.

بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مهم دوجانبه بین ایران و ژاپن و نیز موضوعات منطقه ای و بین المللی از جمله مسائلی است که در سفر جلیلی به ژاپن مورد توجه قرار دارد.

کد مطلب 1003558

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