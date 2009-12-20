تیم کشتی فرنگی نیروی زمینی از لیگ کناره گیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه نیروی زمینی ارتش که برای استخدام کشتی گیران خود هیچ مبلغی را پرداخت نکرده‌اند و از نیروهای کادر و وظیفه این نیرو بهره می برند از رقابت‌های کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاه‌های کشور کنار کشیدند.

مسئولان تیم شهدای نیروی زمینی ارتش اعلام کرده‌اند علت کناره گیری آنها از لیگ برتر بدلیل مشکلات مالی از جمله اجاره سالن وهزینه سفرهای خارج از تهران و ترخیص شدن برخی سربازان بوده است.

به این ترتیب از این پس و از هفته پنجم، لیگ کشتی فرنگی با شرکت چهار تیم گاز کرمانشاه، گاز اردبیل، سونی تهران و آنزان ایذه برگزار می شود و باید منتظر برنامه جدید مسابقات از طریق کمیته لیگ فدراسیون کشتی بود.

فردا (دوشنبه) در تنها دیدار هفته پنجم لیگ برتر کشتی فرنگی گازاردبیل میزبان تیم سونی تهران است.