به گزارش خبرنگار مهر، نشست رئیس و دیگر مسئولان شورای ورزش باشگاه پتروشیمی بندرامام با اعضای تیم بسکتبال این باشگاه عصر روز گذشته (شنبه) و در راستای شکست این تیم مقابل تیم‎های دانشگاه آزاد و لوله a.s شیراز در دو هفته ابتدایی مرحله برگشت رقابت‏های لیگ برتر برگزار شد.

شاپور یاوری، سخنگوی شورای ورزش باشگاه پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این جلسه اظهار داشت: واگذاری نتیجه در دو بازی و دور شدن از رده‎هایی بالایی جدول رده‏بندی، موقعیت همه عوامل تیم بسکتبال پتروشیمی را به خطر انداخته است.

وی ادامه داد: طبیعی است که در چنین شرایطی بیشتر خطرها و تهدیدها متوجه "نناد کردزیچ" باشد که سرمربی تیم است. البته این مربی صربستانی که برای دومین سال متوالی هدایت تیم بسکتبال پتروشیمی را برعهده گرفته است، شرایط بحرانی پیش آمده را قبول دارد.

سخنگوی شورای ورزش باشگاه پتروشیمی با اشاره به اینکه تیم بسکتبال این باشگاه پنجشنبه هفته جاری و در چارچوب هفته سوم از مرحله برگشت رقابت‎های لیگ برتر میزبان صبامهر قزوین است، تاکید کرد: همه بازیکنان و اعضای کادر فنی هم قسم شدند که در این بازی همه چیز را جبران کرده و نتیجه قابل قبولی کسب کنند. به هر حال این بازی برای ما بسیار مهم و حساس است. چراکه اتخاذ بسیاری از تصمیمات به نتیجه به دست آمده در این دیدار بستگی دارد.

یاوری تصریح کرد: اگر تیم بسکتبال پتروشیمی بتواند برنده این بازی شود که هیچ؛ اما اگر غیر از این شود مجبور خواهیم بود تصمیمات جدیدی را اتخاذ کنیم که ممکن است تغییرات هم شامل آن باشد.