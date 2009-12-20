"قواعدی از فقه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قواعد فقه به عنوان حلقه وصل دو دانش پر اهمیت فقه و اصول فقه، نقش برجستهای در تطبیق قواعد اصولی بر مسائل فقهی و استنباط فروع فقهی بر پایه مبانی شریعت دارد. چنان که گاه از یک قاعده فقهی صدها مسئله فقهی متفرع میگردد. این واقعیت موجب آن گردیده که قواعد فقهی هم مانند دانشهای اصول و فقه به مثابة دانشی با اهمیت در برنامههای درسی ـ آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
این کتاب با دستهبندی مطالب، منقّح ساختن این قواعد، توجه به دیدگاههای فقیهان معاصر همراه با تحلیل و بررسی و انتخاب نظریه مختار در هر زمینه، گزارشی دقیق از قواعد فقهی ارائه میدهد.
نظر شما