ویژه برنامه های ایام محرم در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران مرتضوی با اعلام این مطلب گفت: همایش آسیب شناسی عزاداری، هیئتهای مذهبی، برگزاری نمایشگاه ماکت واقعه کربلا، نمایشگاه آثار هنرمندان با محوریت آموزه های امام حسین (ع) و ایستگاه تلاوت قرآن از جمله برنامه های اداره فرهنگی در ایام ماه محرم است.

وی افزود: مساعدت معاونت فرهنگی با هیئتهای مساجد، پایگاه بسیج شهید بهشتی، هیئت فاطمیون از دیگر اقدامات این اداره در ماه محرم است.

رئیس اداره فرهنگی منطقه هشت اضافه کرد: برگزاری مراسم شب شعر با حضور شاعران و گروه ادبیات حماسه حسینی و برگزاری ایستگاه صلواتی در منطقه هشت از دیگر برنامه های این اداره ویژه ماه محرم است.