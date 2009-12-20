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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۸

ویژه برنامه های ایام محرم در شرق تهران

ویژه برنامه های ایام محرم در شرق تهران

رئیس اداره فرهنگی شهرداری منطقه هشت از برنامه ها و اقدامات شهرداری در حوزه فرهنگی و اجتماعی در محرم و صفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران مرتضوی با اعلام این مطلب گفت: همایش آسیب شناسی عزاداری، هیئتهای مذهبی، برگزاری نمایشگاه ماکت واقعه کربلا، نمایشگاه آثار هنرمندان با محوریت آموزه های امام حسین (ع) و ایستگاه تلاوت قرآن از جمله برنامه های اداره فرهنگی در ایام ماه محرم است.

وی افزود: مساعدت معاونت فرهنگی با هیئتهای مساجد، پایگاه بسیج شهید بهشتی، هیئت فاطمیون از دیگر اقدامات این اداره در ماه محرم است.

رئیس اداره فرهنگی منطقه هشت اضافه کرد: برگزاری مراسم شب شعر با حضور شاعران و گروه ادبیات حماسه حسینی و برگزاری ایستگاه صلواتی در منطقه هشت از دیگر برنامه های این اداره ویژه ماه محرم است.

کد مطلب 1003564

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