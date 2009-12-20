نخستین دوره کارآفرینی بین الملی در شهرکرد برگزار شد

مدیرعامل موسسه کارآفرینان پیشتاز در گفتگو با خبرنگار مهردر شهرکرد اظهار داشت: هدف از برگزای این دوره آموزشی کارآفرینی در استانها آشنایی افراد کارآفرین با تولید، فروش، برنامه ریزی، استراتزی برنامه ریزی و... است.

سید امیر جان نثاری افزود: افراد کارآفرین در این دوره های آموزشی با شروع کسب و کار و بهبود کسب و کار خود، بحث تولید، بازار و انبار داری را فرا می گیرند.

وی با بیان اینکه در استان چهارمحال و بختیاری 32 نفر در دوره آموزشی شرکت کرده اند، بیان داشت: در این دوره سه روزه کارآفرینان 60 ساعت در سه مرحله مرحله اول ایده یابی، مرحله دوم شروع کسب و کار و در محله آخر بهبود کسب و کار را فرا گرفتند تا بتوانند با یک کسب کار مناسب برای خود راه اندازی و موجب اشتغال دیگر افراد نیز بشوند.

وی خاطرنشان کرد: این دور فراگیران با بحث های ایده یابی، برنامه ریزی شغلی، مشکلات و نیازهای منطقه، انجام بازی های کسب و کار برای آشنایی با تولید، فروش، کشش و تقاضای بازار و... آشنا شدند.

این دوره با آموزش توسط کارشناسان کارآفرینی کشور، سید امیر جان نثاری کارشناش ارشد کارآفرینی، آغاجانی و استاد روشندل با حضور 32 فراگیر کارآفرین در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

دوره آموزشی در چهارمحال و بختیاری با همکاری، موسسه کار و تامین اجتماعی، مرکز کارآفرینان دانشگاه شهرکرد و موسسه کارآفرینان پیشتاز برگزار شده است.