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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۲

گروسی:

کیفیت پروژه های پیمانکاری در کلانشهر کرج مطلوب نیست

کیفیت پروژه های پیمانکاری در کلانشهر کرج مطلوب نیست

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهرستان کرج از افت کیفی پروژه های پیمانکاری در کلانشهر کرج خبر داد و از مسئولان خواست تا جهت رفع این مشکل اقدام کنند.

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: پیمانکاران در کرج پیمانها و کارهای قراردادی خود را از شهرداری اخذ می کنند و آنها را به پیمانکاران کوچکتر به عنوان واسطه می دهند که این امر نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: تداوم این روند سبب افت کیفی پروژه ها و حیف و میل بیت المال می شود و اجازه نمی دهد از منابع مالی به درستی استفاده شود.

این مسئول عنوان کرد: همچنین به دنبال تداوم این روند، واسطه گری در حوزه های مربوط به شهرداری کرج گسترش خواهد یافت که به تبع این امر، نارضایتی مردم برانگیخته می شود.

گروسی خاطرنشان کرد: لازم است شهرداری کرج در اسرع وقت در حد توان خود جلوی تخلفهای پیمانکاران را بگیرد و اجازه ندهد آنها در انجام مسئولیتهای خود تخلف و کوتاهی کنند.

وی یادآور شد: پروژه های شهرداری باید به بهترین پیمانکاران داده شود و نظارت کافی نیز وجود داشته باشد تا پروژه فقط به دست کسی که اجرای آن را بر عهده گرفته، اجرا شود.

گروسی یادآور شد: شهرداری در زمینه این نظارت وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارد و می تواند از به وجود آمدن بی نظمی در انجام و اجرای پروژه های محول شده به پیمانکاران جلوگیری کند.
کد مطلب 1003567

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