مازندران مجتمع فرهنگی توریستی ویژه بانوان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، زهرا شرف الدین صبح یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان در استانداری مازندران افزود: با ایجاد مجتمع فرهنگی توریستی ویژه بانوان در سواحل مازندران بسیاری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی فراروی جوانان رفع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از فعالیتهای فرهنگی اجتماعی استان مختص آقایان بوده و بانوان از این خدمات بهره مند نمی شوند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه گسترش کمی و کیفی آموزش خانواده ها مدنظر این کارگروه است، تصریح کرد: آموزش اجباری زوجین در آستانه ازدواج باید مستمر باشد.

شرف الدین با بیان اینکه پیگیر فعالیتهای مستمر کارگروه عفاف و حجاب از سوی مدیریت ارشد استان را خواستاریم، یادآور شد: حضور فعال مدیران کل در جلسات مرتبط با بانوان می تواند در رفع مشکلات این قشر تاثیرگذار جامعه مفید باشد.

وی با اعلام این مهم که قالب کانونهای فرهنگی اجتماعی بانوان استان در اماکن استیجاری و کوچکی فعالیت می کنند، اظهار داشت: کتابخانه های تخصصی ویژه بانوان و خانواده در مازندران باید ایجاد شود.

این مسئول در استانداری مازندران با بیان اینکه بازارچه های خود اشتغالی در تقویت استعدادهای بانوان موثر است، افزود: اصالت خانواده های ایرانی در جهان زبانزد است.

وی با اشاره به تشکیل بانک اطلاعات مبلغین و مربیان بانوان در استان اظهار داشت: از استعدادها و پتانسیلهای این بانوان مبلغه در کلاسهای مربیگری مختص بانوان استفاده شده است.

وی تعداد تشکل های غیردولتی مرتبط با بانوان را 13 تشکل عنوان کرد و گفت: مقابله با تفکرات انحرافی، عرفانهای نوظهور و فرقه های ضاله در کارگروه بانوان بررسی شد.

شرف الدین با اشاره به اینکه محور فعالیتهای کارگروه بانوان و خانواده تقویت بنیان خانواده و توانمند سازی زنان و تعمیق ارزشهای دینی است، اظهار داشت: فعالیتهای زیربنایی فرهنگی در حوزه بانوان در مازندران شروع شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین موضوع مورد بحث در فعالیتهای فرهنگی استان معضل طلاق است، خاطرنشان کرد: برای کاهش آمارهای طلاق در جامعه تاکنون 60 هزار زن خانه دار و کارمند تحت پوشش آموزشهای طرح رحمت قرار گرفتند.

مدیر کل بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به کسب رتبه نخست این اداره کل در اختصاص اعتبارات اجرای طرح رحمت، افزود: سازمان ملی جوانان آموزش زوجین جوان را باید افزایش دهد.

وی با بیان اینکه کمبود مربیان توانمند برای پاسخگویی به شبهات دینی مرتبط با جوانان در استان احساس می شود، گفت: تاکنون از پتانسیل 200 فارغ التحصیل حوزه و دانشگاه برای برپایی کلاسهای دینی و عقیدتی در مازندران استفاده شده است.

رحمت عباس نژاد، رئیس سازمان گردشگری مازندران نیز با اشاره به آمادگی این سازمان برای مطالعه وامکان سنجی احداث مجتمع فرهنگی توریستی بانوان در سواحل اظهار داشت: در صورت تامین زمین این سازمان می تواند نسبت به ساخت و مناسب سازی این طرح اقدام کند.