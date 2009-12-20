تدوین "شب بارانی" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با به پایان رسیدن تصویربرداری اپیزود "شب بارانی" به کارگردانی سعید ابراهیمی‌فر از مجموعه تلویزیونی "یک لحظه دیرتر" تدوین و صداگذاری این فیلم توسط محمود یارمحمدلو آغاز شد. موسیقی این اپیزود را محمدرضا صدری می‌سازد.

"شب بارانی" داستان یک تصادف در یک شب بارانی را روایت می‌کند که راننده پس از تصادف با یک عابر پیاده از صحنه تصادف می‌گریزد و کابوس‌ها و واکنش‌های وی درباره فرار و سرنوشتی که برای مضروب پیش آمده ماجراهایی را رقم می‌زند.

رامتین خداپناهی، مریم سلطانی، بهارک صالح نیا و ...در این فیلم بازی بازی کرده‌اند. عوامل "شب بارانی" عبارتند از مدیر تصویربرداری : مرتضی غیبی، طراح صحنه و لباس: مهسا عظیمی، طراح گریم: احسان روناسی، صدابردار: شهرام یوسف‌نیا، تهیه‌کننده: امیرعباس کنی.