به گزارش خبرنگار مهر، 85 درصد از فیلمبرداری این فیلم سینمایی سپری شده و حسن حسن‌دوست آن را تدوین می‌کند، علیرضا حسینی صداگذاری را در استودیو بهمن انجام می‌دهد. فیلمبرداری این فیلم سینمایی در شهرک قدس ادامه دارد و گروه تلاش می‌کند فیلم به جشنواره بیست و هشتم فجر برسد.

مریلا زارعی، هانیه توسلی، امیر جعفری، جمشید هاشم پور، انوشیروان ارجمند، مینا جعفر زاده، پردیس افکاری، اسماعیل گرامی، فرشید صمدپور، علیرضا نائینی، میترا تبریزی و.. بازیگران این فیلم هستند.

"کیفر" که فیلمنامه آن را علیرضا نادری و حسن فتحی نوشته‌اند، داستان مرد میانسالی است که به دلیل قتل یک جوان در آستانه قصاص است. خانواده وی در تلاش برای جلب رضایت اولیا دم هستند و در این رابطه مبلغی را به عنوان پول دیه جور می‌کنند. اما پول هنگام انتقال آن از بانک توسط چند سارق دزدیده می‌شود.

عوامل تولید "کیفر" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین جعفریان، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، چهره پرداز: سعید ملکان، صدابردار: عباس رستگارپور، برنامه ریز: محمد رضا رستمی، مدیر تولید: وحید معدنی، دستیار اول کارگردان: سهیل بیرقی، عکاس: علی نیک رفتار و تهیه‌کننده : سعید سعدی.