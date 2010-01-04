گفتگو عامل همزیستی در دنیای امروز/ جوامع اروپایی بایدگفتگو را بیاموزند

دکتر "یوخن هیپلر" استاد دانشگاه دویسبورگ آلمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث گفتگوی ادیان در اتحادیه اروپا زیر مجموعه گفتگوی جوامع قرار دارد و پیش از پرداختن به آن باید به بحثی که بر گفتگوی بین این جوامع متکثر وجود دارد، پرداخته شود.

وی یادآور شد: نباید فراموش کرد که گفتگو و بحث میان ادیان نیز اهمیت ویژه خود را در برخی مناطق مانند خاومیانه دارد، اما این موضوع در جایی مانند اروپا که بخش بزرگی از شهروندان خود را در چارچوبی خارج از دین و مسلک تعریف می کنند، چندان پررنگ نیست.

گفتگوی ادیان در جوامع متکثر دینی امری ضروری است

رئیس مؤسسه صلح و توسعه دانشگاه دویسبورگ آلمان افزود: کشورهایی مانند مصر، لبنان و ایران از تنوع فرهنگی و دینی برخوردار هستند و توانسته اند با درک متقابل به همزیستی برسند .

وی گفت: محدود کردن بحث گفتگو در جوامع اروپایی تنها در چارچوب دین، موجب نادیده گرفته شدن پتانسیل بخشی از نیروهای نهفته در آنها می شود که در پاره ای اوقات نقش تعیین کننده ای در ایجاد وحدت جوامع خواهند داشت .

گفتگوی جوامع صرفنظر از دین و فرهنگ متفاوت، از ضروریات است

هیپلر تصریح کرد: اروپاییها باید بیاموزند با یکدیگر گفتگو داشته و اختلافات و تفاوتهای خود را از همین طریق حل کنند، آنها به این مسئله نیاز دارند چرا که به عنوان انسانهایی با دیدگاههای ناهمگون باید بتوانند در کنار یکدیگر به زندگی مسالمت آمیز بپردازند.

وی تأکید کرد: به همین دلیل باید اعلام کرد گفتگو بین جوامع انسانی صرفنظر از دین و فرهنگ متفاوت آنها از ضروریات است. چنین چیزی در مورد اروپا نیز صادق بوده و به بیان دیگر وجود همکاری و درک متقابل تنها راه حفظ موجودیت اتحادیه اروپا است.