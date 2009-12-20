لزوم تسهیل شرایط اجرای لایحه هدفمندی/ سازمان هدفمندی جایگزین ماده 15

سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر که در آخرین جلسه کمیسیون ویژه مجلس که برای رفع ابهام شورای نگهبان از مصوبه مجلس تشکیل شد، صرفا کلیات پیشنهاد کمیسیون ویژه به تصویب اعضا رسید، اظهارداشت: ماده 15 که مورد ابهام شورای نگهبان بود با نظر کمیسیون حذف و ماده ای که قبلا به عنوان ماده الحاقی پیشنهاد شده بود و بر تشکیل سازمان هدفمند سازی یارانه ها تاکید داشت جایگزین این ماده شد تا علاوه بررفع ابهام از این مصوبه، نظر دولت نیز با تصویب این پیشنهاد تامین شود.

وی درخصوص مخالفان جدی این پیشنهاد نیز گفت: اگر هم این پیشنهاد مخالف جدی داشته باشد به هر حال به تصویب اعضا رسیده و جزئیات آن در جلسه ای که کمیسیون قبل از جلسه علنی مجلس تشکیل خواهد داد مورد بررسی قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: جلسه علنی روز سه شنبه هفته آینده برگزار می شود و جلسه کمیسیون نیز احتمالا یک روز قبل و در روز دوشنبه برگزار خواهد شد. در صورت تصویب جزئیات این پیشنهاد، مصوبه کمیسیون در جلسه علنی سه شنبه مورد بررسی مجلس قرار خواهد گرفت.

دلخوش تاکید کرد: به هر حال باید کاری کنیم تا شرایط اجرای این لایحه برای دولت تسهیل شود و ما فکر می کنیم با تصویب این پیشنهاد نظر دولت هم تامین خواهد شد.