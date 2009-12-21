با نیروهای جوان در رقابتهای جام جهانی و قهرمانی آسیا شرکت می کنیم

محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بلافاصله پس از رقابتهای لیگ اردوی تیم ملی کشتی آزاد با دعوت از نفرات منتخب آغاز می شود و ما پس از آن مسابقات انتخابی جام تختی را در اواسط بهمن ماه پیش رو داریم.

دارنده مدال نقره آسیا ادامه داد: پس از آن با برگزاری یک اردوی کوتاه مدت با نفرات منتخبی از لیگ و مسابقات قهرمانی کشور در جام یاشاردوغو ترکیه شرکت می کنیم که اسامی نفرات حاضر در این رقابتها بزودی اعلام می شود.

مربی تیم ملی کشتی آزاد تصریح کرد: بلافاصله با یک اردوی کوتاه مدت مسابقات جام تختی را پیش رو خواهیم داشت و با برگزاری جام تختی در اواخر بهمن ماه، اردوی تیم ملی برای شرکت در رقابتهای جام جهانی روسیه که 15 و16 اسفندماه در ماخاچ کالا روسیه برگزار می شود آغاز می شود.

کاوه درپایان خاطرنشان کرد: برنامه ما تا پایان سال 88 مشخص شده است وما برنامه ریزی لازم را تا پایان رقابتهای جهانی روسیه انجام داده ایم و قصد داریم با توجه به اینکه اولین هدف مهم پیش رو ما موفقیت در بازیهای آسیایی گوانگژو و در نهایت موفقیت در رقابتهای المپیک 2012 لندن است به همین به منظور و برای پشتوانه سازی با نیروهای جوان خود در رقابتهای جام جهانی روسیه در اواسط اسفندماه و رقابتهای قهرمانی آسیا در اردیبهشت ماه در هند شرکت کنیم.