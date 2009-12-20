شروط تل آویو مانع انجام تبادل اسرا/ لزوم بازرسی از زرادخانه اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام، "احمد ابوالغیط" با اشاره به مانع تراشی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: تل آویو باید به زودی موضع نهایی خود را در قبال تبادل اسرا، برای فیصله دادن به این موضوع اعلام کند.

موضوع تبادل اسرای حماس با شالیت از یک ماه پیش با حضور میانجیگران مصری و آلمانی دنبال می شود، اما تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.

وزیر خارجه مصر با تاکید بر امکان موفقیت طرح قاهره در زمینه آشتی ملی فلسطین، اظهار داشت: آشتی ملی به پایان راه خود نرسیده است.

لزوم بازرسی بین المللی از تاسیسات هسته ای رژیم اسرائیل

وزیر خارجه مصر همچنین از تلاش های قاهره در زمینه وحدت مواضع اعراب در قبال رعایت عدالت در موضوع پاکسازی خاورمیانه از تسلیحات کشتار جمعی و لزوم بازرسی بین المللی از تاسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی خبر داد.

ابوالغیط همچنین با اشاره به تلاش "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در قبال برگزاری کنفرانس "امنیت هسته ای" طی ماه آوریل 2010 (اردیبهشت 89) در واشنگتن، اظهار داشت: مخالفتی با برگزاری این کنفرانس نداریم، به شرطی که در آن به تمامی مسائل در زمینه حمایت از تاسیسات هسته ای و توان هسته ای پرداخته شود.