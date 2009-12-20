گلستان رکورددار طولانی ترین اسامی زن و مرد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیف الله ابوترابی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: "میرزامحمد مهدی مجتهد" طولانی ترین نام ثبت شده مردان در ثبت احول مربوط به این استان است که در سال 1250 ثبت شده است.

وی اظهار داشت: "نگاریه خانم بلقیسه نزهت الزمان صدیق قاضی نوری" نیز طولانی ترین نام ثبت شده بین بانوان در استان است که در سال 1291 ثبت شد.

وی خاطرنشان کرد: "معصومه خانم" ملقب به "تاج الملوک امینی عراقی" نیز از دیگر عناوین طولانی بود که در سال 1291 ثبت شده است.

به گفته ابوترابی از ابتدای تشکیل ثبت احول تاکنون دو میلیون و 135 هزار و 979 سند ولادت در استان صادر شده و از این تعداد یک میلیون و 103 هزار و 643 سند و شناسنامه برای مردان صادر شده است.

مدیرکل ثبت احول گلستان اظهار داشت: "محمد، علی و حسین" بیشترین فراوانی نام برای مردان در استان بوده است و از یک میلیون و 58 هزار سند تنظیمی برای بانوان، فاطمه، زهرا و مریم بیشترین نام انتخابی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در هشت ماه اول سال جاری نیز "ابولفضل، محمدامین و امیرحسین" در بین مردان و "فاطمه، زهرا و فاطمه زهرا" بیشترین اسامی بین دختران بوده است.

به گفته ابوترابی، در سال جاری 24 هزار و 178 شناسنامه نوزاد در استان تنظیم شد که 2.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی یادآور شد: از این تعداد 10 هزار و 38 سند در شهر و 13 هزار و 345 سند تولد در حوزه روستایی تنظیم شده است که به ازای هر 103.4 پسر، 100 نوزاد دختر متولد شده است.

مدیرکل ثبت احول گلستان یادآور شد: در سال جاری پنج هزار و 396 واقعه فوت در استان ثبت شد که یک دهم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: از مجموع فوتهای ثبت شده در استان سه زهرا و 96 مورد بین مردان و دو هزار و 300 فوتی بین زنان بوده است.