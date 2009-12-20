آگاتا کریستی دچار آلزایمر بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت هینداستن تایمز، براساس یافتههای دو استاد دانشگاه تورنتو این نویسنده انگلیسی در سالهای آخر عمر از زوال عقل و بیماری آلزایمر رنج میبرد.
لنکشایر استاد زبان انگلیسی و هریست دانشمند علوم رایانهای با ترکیب علوم انسانی و فنآوری و استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل متن ثابت کردهاند که کریستی در چند اثر آخر خود از غنای واژگان کمتری برخوردار بود؛ استفاده از عبارات مکرر و افزایش کلمات نامعین همگی نشان از اختلال روانی ناشی از پیری در وی است.
این تحقیقات نشان میدهد که در دو اثر کتاب آخر کریستی 31 درصدر نسبت به دیگر آثارش با کاهش تنوع لغات مواجه است.
این گروه تحقیقاتی هم اکنون مشغول مطالعات مشابهای روی آثار چند نویسنده دیگر هستند تا علایم بیماریهای احتمالی آنها را نیز مشخص کنند.
آگاتا کریستی معروف به "ملکه جنایت" در سال 1890 در انگلستان به دنیا آمد وی نویسنده سری داستانهای معروف هرکول پوآرو و خانم مارپل است.
آگاتا کریستی در کتاب رکوردهای گینس مقام اول در میان پرفروشترین نویسندگان کتاب در تمام دوران و مقام دوم بعد از ویلیام شکسپیر در میان پرفروشترین نویسندگان در هر زمینهای را به خود اختصاص دادهاست. تخمین زده شدهاست که یک میلیارد از کتابهای او به زبان اصلی انگلیسی و یک میلیارد دیگر در ترجمههای گوناگون به 103 زبان دنیا به فروش رسیده باشد.
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