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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۹

یثربی با "پری‌خوانی عشق و سنگ" به تئاتر فجر می‌آید

یثربی با "پری‌خوانی عشق و سنگ" به تئاتر فجر می‌آید

نمایش "پری‌خوانی عشق و سنگ" نوشته و کار چیستا یثربی با بازی سیما تیرانداز در بخش چشم‌انداز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "پری‌خوانی عشق و سنگ" روایتگر عشق زمینی است که به عشق ملکوتی و سرمدی منتهی می‌شود. یثربی معتقد است این نمایش شرقی‌ترین اثر در کارنامه هنری اوست زیرا در آن از مراسم پانسوری کره و کابوکی ژاپن استفاده زیادی شده است.

سیما تیرانداز در جدیدترین اثر نمایشی چیستا یثربی ایفای نقش می‌کند. علیرضا مهران دستیار کارگردان، نیایش میمندی‌نژاد طراح صحنه و لباس و ابراهیم یساول‌زاده طوسی، میثم جوادی و دنا موحدی یاوران بازیگر این نمایش هستند. بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 2 تا 11 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.
کد مطلب 1003602

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