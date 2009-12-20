خط اتوبوسرانی کرج به فرودگاه امام خمینی راه اندازی شد

مدیر امور انتظامی اتوبوسرانی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در این خط 12 دستگاه اتوبوس مدل بالا به مسافران خدمات دهی می کنند ضمن اینکه ساعت کار آنها از ساعت شش صبح آغاز می شود.

محمد طالبی ادامه داد: این اتوبوسها تا ساعت هشت شب به شهروندان خدمات می دهند و مسافران را جابجا می کنند.

وی عنوان کرد: مبدا این خط اتوبوسرانی در پایانه شهید سلطانی (جنب متروی کرج) قرار دارد و شهروندان برای رفتن به فرودگاه امام می توانند به این پایانه مراجعه کنند.

این مسئول بیان کرد: کرایه این اتوبوسها به ازای هر مسافر دو هزار و 500 تومان است ضمن اینکه این اتوبوسها از نوع زامیاد کولردار هستند.

طالبی خاطرنشان کرد: به منظور پاسخ به سئوالات شهروندان و رسیدگی به شکایات مربوط به خط یادشده، دفتر اتوبوسرانی در پایانه شهید سلطانی مستقر است و در این زمینه شهروندان می توانند مراجعه حضوری داشته باشند یا با شماره 2800842 - 0261 تماس بگیرند.

وی یادآور شد: به همین منظور، دفتری نیز در فرودگاه امام (قسمت اتوبوسها) راه اندازی شده و ماموران ما در این دفتر پاسخگوی سئوالات و شکایات خواهند بود.