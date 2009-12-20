کلمبیا حضور نظامی خود در مرزهای ونزوئلا را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دولت کلمبیا اعلام کرد که در راستای تقویت حضور نظامی خود در مرز با ونزوئلا در صدد ساخت یک پایگاه نظامی در آن منطقه است.

"گابریل سیلوا" وزیر دفاع کلمبیا گفت: این پایگاه 1.5 میلیون دلاری که قرار است در شبه جزیره گوجیرا نزدیک شهر نظاره تاسیس شود بیش از یک هزار سرباز و نظامی در آن اسکان داده خواهند شد.

همچنین گفته می شود که دولت طرحی در نظر دارد تا بر اساس آن 6 اسکادران هواپی در کل کشور مستقر کند که دو اسکادران آن در مرز با ونزوئلا خواهد بود.

به عقیده اسکار گونزالس فرمانده نیروهای ارتش کلمبیا این تدابیر کاهش دهنده ترس مردم این کشور از تهدیدات "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا خواهد بود.

روابط بین کاراکاس و بوگوتا از ماه اوت گذشته و در پی امضاء توافق نظامی بین کلمبیا و آمریکا رو به سردی گرائید.

گرچه کلمبیا این توافق نظامی را با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشور اعلام کرده، اما دولت چاوز آن را اقدامی علیه امنیت ملی کشورش می داند.