برگزاری جشنواره موسیقی با هر کیفیتی خوب است

سرپرست گروه موسیقی "تیام" ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف حضور این گروه در جشنواره موسیقی فجر به خبرنگار مهر گفت : جشنواره موسیقی فجر حق مسلم اهالی موسیقی به خصوص جوان های فعال در این عرصه است به همین دلیل نباید از حق گذشت و گروه موسیقی "تیام" نیز در بخش جنبی موسیقی نواحی بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر شرکت خواهد کرد.

منتظری در ادامه افزود: ناگفته نماند که مشکلاتی در بحث مدیریت جشنواره و نحوه حضور گروه های موسیقی وجود داشته است از سوی دیگر بایدها و نبایدهایی که همواره بر هنر موسیقی سایه انداخته در این جشنواره نیز دیده می شود، اما با این اوصاف نباید با بی تفاوتی و بی مهری با آن برخورد کنیم.

این نوازنده کمانچه در پایان خاطر نشان کرد: بسیاری از هنرمندان معتقدند که نباید در جشنواره موسیقی فجر حضور داشت اما به نظرمن در هر شرایطی موسیقی حرف خود را می زند و ضرورت حضور این هنر به درستی احساس می شود،من به عنوان یک موزیسین مسئولیت و تعهدی به موسیقی و علاقمندان این هنر دارم و برخود واجب می دانم با حضور در بخش های مختلف این جشنواره از موسیقی ملی دفاع کنم؛ به همین دلیل علاوه بر گروه نوازی در بخش تکنوازی جشنواره نیز شرکت خواهم کرد.