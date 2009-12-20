20 مصوبه دور سوم سفر هیئت دولت به خراسان رضوی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی پیش از ظهر یکشنبه در هفتاد و یکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان افزود: تصویب اعتبار یک هزار میلیارد تومان برای خدمت رسانی به زائر و زیارت از مصوبات ارزشمند سفر استانی هیئت دولت به خراسان رضوی بود که در صورت تصویب در مجلس تاثیر بسزایی در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی خواهد داشت.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم استفاده بهینه از اعتبار مصوب در سفر سوم هیئت دولت به خراسان رضوی برای خدمت رسانی به زائر و زیارت تاکید و گفت: شورای فرهنگ عمومی استان و دستگاه های فرهنگی موظف هستند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی و فرابخشی در جهت هزینه کرد صحیح این اعتبار اقدام کنند.

وی بیان کرد: اعتبار هزار میلیارد تومانی خدمت رسانی به زائر و زیارت باید علاوه بر تامین زیرساختهای فرهنگی در استان، در جهت معنویت امام رضا (ع) با همکاری همه دستگاه های فرهنگی، اساتید، دانشگاهیان، نخبگان و حوزه های علمیه نیز ساماندهی شود.

صلاحی در ادامه جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی مصوبات جلسات گذشته این شورا را پیگیری کرد و اظهار داشت: آن دسته از مصوباتی ارزش دارد که به طرح و برنامه تبدیل شود و پس از اجرا در جامعه تاثیر بگذارد و همه مسئولان باید با این رویکرد فعالیت کنند.

وی بر لزوم برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستانها به صورت منظم و مستمر تاکید کرد و افزود: جلسات شورای فرهنگ عمومی در شهرستانها باید با ریاست امام جمعه و دستور کار مشخص در زمان بندی معین برگزار شود و در صورت عدم امکان برگزاری جلسه با ریاست امام جمعه، فرماندار موظف است جلسه شورای فرهنگ عمومی را اجرا و مصوبات را پیگیری کند.

در این جلسه الگویی برای برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف مصوبه یک هزار میلیارد تومانی هیئت دولت در سفر سوم به خراسان رضوی پیشنهاد شد که با توجه به همه جنبه های فرهنگی و اجتماعی راهکارهای اعتلای فرهنگی مشهد با توجه ویژه به موضوع زیارت را ارائه داد.