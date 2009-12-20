400 مبلغ مذهبی به مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمداعزام شدند

حجت الاسلام سید فرج الله موسوی اطهر در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این تعداد مبلغ با استقرار در روستاها و شهرهای استان علاوه بر تبیین حماسه عاشورا و تبلیغ دینی و مذهبی، به سئوالات شرعی مردم پاسخ می گویند.

وی بیان کرد: شعائر مذهبی و مناسبتهای دینی و اسلامی، هویت دین و مذهب ما هستند و باید نسبت به بزرگداشت و ارج نهادن به این شعائر، برنامه ریزی و اهتمام ورزید .

موسوی اطهر همچنین اظهار داشت: همزمان با گسترش فرهنگ منحط غرب و تهاجم فرهنگی باید مساجد و مراکز فرهنگی ما فعال شوند و با استفاده از امکانات روز و ابزار آلات مختلف با تهاجمات دشمن مقابله کنند.

وی با اشاره به رواج پاره ای از منکرات در جامعه، خواستار برنامه ریزی و هماهنگی جهت مقابله با آنها و همچنین آفت شناسی آن شد و افزود: در این خصوص ائمه جماعات مساجد نقش محوری دارند و با استفاده از کانال ارتباطی با مردم می توانند در امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با منکرات تاثیرگذار باشند.