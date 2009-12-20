"آغاز روشنایی آینه" در ماه محرم طلوع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "آغاز روشنایی آینه" ترکیب‌بندی بلند از گرمارودی با موضوع عاشورا و امام حسین(ع) است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

این کتاب که به مناسبت محرم منتشر شده است شامل ترکیب‌بندی 15 بندی است که پیش از این بندهایی از آن با نام موقت "از گلوی غمگن فرات" در نیمه فروردین 87 در روزنامه اطلاعات منتشر شده بود.

در این فاصله صاحبنظرانی چون بهاالدین خرمشاهی ، سیدصدرالدین قوام شیرازی، محمد یزدانپرست، حمیدرضا شکارسری و مرتضی امیری اسفندقه درباره این کتاب نقد و نظرهایی ارائه کرده‌اند.

در کتاب حاضر شاعر ضمن تغییر نام ترکیب‌بند در بخش مستقلی تمامی این نقد و نظرها را آورده است که از جمله آنها می‌توان به "نگاهی به شعر آیینی جدید گرمارودی" از خرمشاهی، "حریر و حماسه" از یزدان پرست، "زنگ اول در کلاس از گلوی غمگن فرات" از امیری اسفندقه، "در غیاب من" از شکارسری و "نقدی کوتاه بر بند اول در گلوی غمگن فرات" از شهیدی اشاره کرد.

در بخشهای دیگر این کتاب موسی گرمارودی خود نگاهی به شعر زنده‌یاد سیدحسن حسینی با نام "شاعری در تصرف شعر" و همچنین شعرهای آیینی قیصر امین پور دارد.

چاپ نخست این کتاب در 125 صفحه در قطع رقعی و شمارگان 2500 نسخه منتشر شده است.