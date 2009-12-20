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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۹

رشد 194 درصدی جمع آوری زکات در خراسان جنوبی

رشد 194 درصدی جمع آوری زکات در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از رشد 194 درصدی زکات در استان خبر داد و گفت: در هشت ماهه سال جاری شش میلیارد و 702 میلیون ریال زکات در استان جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حبیب شکرابی صبح یکشنبه در سفر معاون مشارکتهای کمیته امداد کشور به خراسان جنوبی اظهار داشت: 14 درصد از جمعیت 640 هزار نفری استان تحت پوشش این نهاد هستند.

وی بیان داشت: مددجویان این نهاد از خدمات حمایتی و معیشتی بهره‌ مند هستند که با توجه به رسالت مهم این نهاد در هدایت خانواده‌ها به سمت خوداشتغالی و خود اتکایی از ابتدای سال جاری حدود 300 خانواده از حمایت امداد این نهاد خارج شدند.

وی تعداد صندوق صدقات در سطح استان را 70 هزار و 413 عدد برشمرد و گفت: ماهیانه از طریق صندوقهای صدقات بالغ بر 915 میلیون ریال صدقه و نذورات مردمی جمع ‌آوری می‌ شود که صرف امور مورد نیاز محرومان و نیازمندان می‌ شود.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد کشور نیز به تعامل با خیرین اشاره کرد و گفت: از 38 هزار خانوار تحت پوشش خراسان جنوبی تعداد دو هزار خانوار که وضعیت زیستی نامناسبی داشته ‌اند، شناسایی شده‌ اند تا مشکلات آنان بررسی و رفع شود.

سعید ستاری ادامه داد: یکی از رسالتهای اساسی این حوزه افزایش میزان مشارکتهای مردمی با روشهای نوین و بهره ‌برداری مناسب از اعتقادات و معنویات نیکوکاران بوده که به رغم فشارهای اقتصادی جهانی که به بخشهای مختلف اقتصادی، تولیدی و صنعتی کشور وارد شده همه ساله شاهد افزایش درآمدها و کمکهای مردمی هستیم.

کد مطلب 1003614

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