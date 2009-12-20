توقیف 260 موتورسیکلت در روز اول طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف

سرهنگ پریزاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف روز شنبه به دستور فرمانده انتظامی تهران بزرگ و با همکاری ماموران متخصص پلیس در منطقه 12 تهران اجرا شده است.

وی ادامه داد: در اولین روز اجرای این طرح 200 موتورسوار به علت نداشتن کلاه ایمنی جریمه شدند و 260 دستگاه موتورسیکلت به علت انجام حرکات نمایشی، حرکت خلاف جهت، حرکت در پیاده رو، ایجاد آلودگی صوتی و آلودگی هوا توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

بر اساس آمارها هفت میلیون و 700 هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور وجود دارد که از این تعداد بیش از دو میلیون و 600 هزار دستگاه موتورسیکلت در تهران تردد دارند.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اظهار داشت: بیش از 41 درصد از تصادفات منجر به جرح و فوت مربوط به موتورسوارن است و این در حالی است که 6 درصد حمل و نقل شهر تهران توسط موتور سیکلتها صورت می گیرد.