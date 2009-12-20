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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۷

اختصاصی مهر/

توقیف 260 موتورسیکلت در روز اول طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف

توقیف 260 موتورسیکلت در روز اول طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف

جانشین رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی تهران بزرگ از توقیف 260 دستگاه موتورسیکلت در اولین روز اجرای طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف منطقه 12 تهران خبر داد.

سرهنگ پریزاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف روز شنبه به دستور فرمانده انتظامی تهران بزرگ و با همکاری ماموران متخصص پلیس در منطقه 12 تهران اجرا شده است.

وی ادامه داد: در اولین روز اجرای این طرح 200 موتورسوار به علت نداشتن کلاه ایمنی جریمه شدند و 260 دستگاه موتورسیکلت به علت انجام حرکات نمایشی، حرکت خلاف جهت، حرکت در پیاده رو، ایجاد آلودگی صوتی و آلودگی هوا توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

بر اساس آمارها هفت میلیون و 700 هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور وجود دارد که از این تعداد بیش از دو میلیون و 600 هزار دستگاه موتورسیکلت در تهران تردد دارند.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اظهار داشت: بیش از 41 درصد از تصادفات منجر به جرح و فوت مربوط به موتورسوارن است و این در حالی است که 6 درصد حمل و نقل شهر تهران توسط موتور سیکلتها صورت می گیرد.

کد مطلب 1003617

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