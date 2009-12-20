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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۷

670 هیئت مذهبی در ایلام فعال است

670 هیئت مذهبی در ایلام فعال است

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: 670 هیئت مذهبی در این استان فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام حجت الله شریفی راد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در هریک از این هیئتها 50 تا 100 نفر از اقشار مختلف استان عضویت دارند.

وی بیان داشت: به مناسبت ماه محرم و برگزاری هرچه مطلوبتر آیینهای عزاداری این ماه گردهمایی هیئتهای مذهبی و مداحان استان در راستای اجرای مطلوب آیینهای عزاداری ماه محرم برگزار شده است.

این مسئول با اشاره به در راستای کم کردن تحریفهای قیام عاشورا منشور اجرایی هیئتهای مذهبی در ماه محرم در 19 بند تهیه و در اختیار هیئتهای مذهبی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در این منشور به بیان شفاف و به دور از تحریف وقایع عاشورا و تلاش جدی و مدبرانه در راستای پرهیز و حذف خرافات و پیشگیری از بدعتها و تبیین معضلات جهان اسلام و تشیع از سوی هیئتهای مذهبی، مداحان و سخنرانان تاکید شده است.

شریفی راد یادآور شد: به منظور پذیرایی از عزاداران امام حسین(ع) و نذورات در ماه محرم 120 تن روغن، برنج و قند و شکر بین هیئتهای مذهبی استان توزیع می شود.

کد مطلب 1003619

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