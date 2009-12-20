اتاق فکر تقویت جنبه های روان شناختی بانوان باید تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدعلی اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده مازندران در استانداری افزود: باید مجموعه های تفریجی توریستی مناسب برای بانوان استان ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از عرصه های بلاتکلیف در استان وجود دارد که می توانیم با احصا این عرصه نسبت به احداث اماکن ورزشی فرهنگی مناسب برای بانوان مازندران اقدام کنیم.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه باید آسیبهای جامعه را شناسایی و با همکاری مردم در صدد رفع آنها برآییم، بیان کرد: پتانسیلهای معرفتی و فضیلتی در استان وجود دارند که به واسطه غفلت از آنان از قافله توسعه اجتماعی عقب افتاده ایم.

طاهایی با بیان اینکه رئیس جمهور دولت نهم و دهم تفکر و اعتقاد ویژه ای به توسعه کارکردهای اجتماعی و معرفتی بانوان در جامعه دارند، یادآور شد: در این بخش دارای نواقصی بوده که باید رفع کنیم.

وی با تاکید بر اعمال نگرشهای حاکمیتی برای تقویت بنیان خانواده در جامعه افزود: آسیبهای اجتماعی توسط تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ ازدواج رفع خواهد شد.

رئیس کارگروه بانوان و خانواده مازندران نیز از سازمان گردشگری خواست مکانی را در سواحل استان به عنوان پایلوت برای احداث مجتمع فرهنگی توریستی ویژه بانوان تدارک ببیند.

وی با اشاره به وجود دانش آموختگان بسیار در رشته تربیت بدنی افزود: مدیریت سالنهای ورزشی بانوان می تواند از طریق این افراد و معلمان بازنشسته زن هدایت شود.

استاندار مازندران با تاکید بر مناسب سازی ادارات استان برای آرامش بانوان و رفاه آنان اظهار داشت: احداث سالنهای ورزشی مختص بانوان باید در استان افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه همه دانشگاه های استان باید اتاق فکرهای مدیران استان باشند، افزود: مدیران دستگاه های اجرایی مازندران باید از نتایج و پژوهشهای اتاق فکر استفاده بهینه کنند و این اطلاعات را در بایگانی ادارات خود جای ندهند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه باید حرمت، حریم و حقوق بانوان در دستگاه های اجرایی حفظ شود، گفت: حقوق زنان اکنون به صورت باید و شاید در جامعه استیفا نشده است.

وی با بیان اینکه مازندران از سرمایه ها و ثروتهای انسانی غنی برخوردار است، گفت: نیمی از این سرمایه های غنی انسانی را بانوان تشکیل می دهند که باید تقویت و توانمند شوند.

به گفته طاهایی، نیازمند مشارکت بیشتر بانوان در تصمیم سازی و تصمیم گیری های جامعه هستیم.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران نیز با اشاره به اینکه فرهنگ سازی برای تقویت فعالیت های ورزش بانوان در ادارات در چند سال اخیر رو به رشد بوده اظهار داشت: اماکن ورزشی ویژه بانوان کم بوده که باید افزایش یابد.

نصرالله پریچهره با بیان اینکه بانوان می توانند مدیریت سالنهای ورزشی استان را عهده دار شوند، گفت: این اقدام از سوی بانوان در گذشته با استقبال خوبی مواجه نبوده است.

پریچهره با اشاره به اینکه هم اکنون 18 ساعت از سالنهای ورزشی استان مورد استفاده ورزشکاران قرار می گیرد، افزود: هشت سالن ورزشی ویژه بانوان مصوب دولت داریم که باید افزایش یابد.

وی بیان داشت: هم اکنون تمام شهرهای استان سالنی برای فعالیتهای ورزشی بانوان اختصاص داده اما مختص و با نام بانوان نیست.