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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

پس ازصداگذاری مجدد/

"یوسف پیامبر" در جشنواره فجر روی پرده می‌رود

"یوسف پیامبر" در جشنواره فجر روی پرده می‌رود

نسخه سینمایی مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی فرج‌الله سلحشور بعد از صداگذاری مجدد برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

سلحشور در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر" بعد از تدوین و صداگذاری مجدد، برای نمایش در بیست وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر آماده می‌شود، قرار نیست صحنه‌ای به فیلم اضافه شود و تدوین مجدد آن توسط حسین زند‌باف از روی مجموعه "یوسف پیامبر" انجام می‌شود، صداگذاری به اصلاحاتی نیاز داشت که توسط محمدرضا دلپاک در حال انجام است.

"یوسف پیامبر" داستان زندگی حضرت یوسف (ع) را از زمان تولد تا میانسالی روایت می‌کند. حسادت برادران یوسف به او، فروخته شدن به عنوان برده، توجه زلیخا به او، زندانی شدن حضرت یوسف، به عزیزی مصر رسیدن و ... از جمله ماجراهای آن است.

در "یوسف پیامبر" حدود 180 بازیگر بازی کردند که مصطفی زمانی، جعفر دهقان، محمود پاک‌نیت، کتایون ریاحی، الهام حمیدی، لیلا بلوکات، رحیم نوروزی، پروانه معصومی،  فرشته سرابندی، فرامرز مهرجو، زهرا سعیدی، مریم بخشی، سودابه علیپور، کورش زارعی و ... از آن جمله‌اند. 

 

کد مطلب 1003623

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