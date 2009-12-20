  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

نمایشگاه خوشنویسی اسلامی در تونس افتتاح شد

نمایشگاه خوشنویسی اسلامی در تونس افتتاح شد

به‌مناسبت انتخاب قیروان به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009 نمایشگاه مشترک ایران و تونس در خصوص خوشنویسی اسلامی، در مرکز فرهنگی اسد بن الفرات قیروان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه  که  با حضور سفیر ایران ، نماینده  وزارت امور دینی تونس، رایزن فرهنگی کشورمان و تعداد زیادی از هنرمندان تونسی برگزار شد، جمعاً 60 تابلوی خوشنویسی ایرانی و تونسی با موضوع قرآن و شعر و با خطوطی مانند نستعلیق، قیروانی و مانند آن در معرض دید عموم قرار گرفت.

سید حسن عصمتی نماینده فرهنگی کشورمان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در مصاحبه با رسانه‌های تونسی هدف از برگزاری این کار مشترک را تقویت هرچه بیشتر ارتباطات هنری اسلامی بین دو کشور اعلام کرد و اظهار داشت: ایران آمادگی خویش را برای انتقال تجربیات هنری خویش در زمینه خط و تذهیب  به تونسی‌های علاقه‌مند اعلام می‌کند.

این نمایشگاه به‌درخواست وزارت فرهنگ تونس  برگزار شد و از 26 آذر تا 1 دی‌ماه  سال جاری برپاست.

کد مطلب 1003624

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار