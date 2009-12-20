نمایشگاه خوشنویسی اسلامی در تونس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه که با حضور سفیر ایران ، نماینده وزارت امور دینی تونس، رایزن فرهنگی کشورمان و تعداد زیادی از هنرمندان تونسی برگزار شد، جمعاً 60 تابلوی خوشنویسی ایرانی و تونسی با موضوع قرآن و شعر و با خطوطی مانند نستعلیق، قیروانی و مانند آن در معرض دید عموم قرار گرفت.
سید حسن عصمتی نماینده فرهنگی کشورمان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در مصاحبه با رسانههای تونسی هدف از برگزاری این کار مشترک را تقویت هرچه بیشتر ارتباطات هنری اسلامی بین دو کشور اعلام کرد و اظهار داشت: ایران آمادگی خویش را برای انتقال تجربیات هنری خویش در زمینه خط و تذهیب به تونسیهای علاقهمند اعلام میکند.
این نمایشگاه بهدرخواست وزارت فرهنگ تونس برگزار شد و از 26 آذر تا 1 دیماه سال جاری برپاست.
نظر شما