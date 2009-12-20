تساهل دینی باید الگوی کشورهای مختلف جهان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی اچ نیوز سرویس، دالایی‌لاما دیروز شنبه 28 آذر ماه طی سخنرانی درباره چهار حقیقت اصیل بودیسم در حیدرآباد هندوستان به مناسبت سالگرد تأسیس صومعه بودا ویهارا اظهار داشت که رهبر معزول شده بودائیان تبت گفت که تساهل دینی هندوستان از هزاران سال پیش در این کشور وجود داشته است.

دالایی‌لاما گفت: نه تنها هندوئیسم، جینیسم، بودیسم، سیکیسم که ادیان بومی هندوستان هستند مسیحیت و اسلام نیز در این سرزمین شکوفا شده و به رشد رسیده‌اند. از این رو تساهل دینی را می توان ذات سنت هندوستان دانست.

وی افزود: ممکن است میان ادیان تفاوتهایی هم وجود داشته باشند اما همواره انتقادهای سازنده می‌تواند مورد پذیرش و قبول واقع شود. اما اصول اولیه‌ای چون عشق، محبت، صداقت و برادری در تمام ادیان یکسان هستند.

دالایی‌لاما گفت: که میان هندوئیسم و بودیسم تفاوتها تنها در چند بعد است.

بسیاری از مردم هندوستان از جمله از ایالتهای مجاور چون آندراپرداش برای حضور در این سخنرانی دالایی‌لاما به حیدرآباد سفر کرده‌اند.

دیدار دو روزه دالایی‌لاما از این ایالت برای ارائه درسهای دینی در صومعه بودا ویهارا صورت گرفته است. وی پیش از این در ماه ژانویه امسال به این ایالت سفر کرده بود.