محرم فرصت مناسب روحانیت در آگاه سازی مردم / امر به معروف مهمترین پیام عاشورا

آیت الله عباسعلی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بنا به شرایط روز که شاهد هتک حرمت به ساحت مقدس امام راحل هستیم باید آگاه سازی جامه در دستور کار جدی روحانیت باشد تا آن عده از افرادی که ازسر نا آگاهی و یا غرض به اجتماع لطمه می زنند به هدف خود نرسند.

نماینده ولی فقیه سیستان و بلوچستان با مقایسه انقلاب اسلامی با صدر اسلام گفت: بنی امیه می خواست اسلام را به لباس تنگی تبدیل کند که فقط در قالب عربی بگنجد و امام حسین (ع) در واقع بر این اقدام آنها اعتراض داشت.

وی افزود: امروز نیز انقلابی که بنا به فرمایش امام (ره) انقلاب اسلامی بوده و نه انقلاب شیعی و جمهوری اسلامی از آن برآمده و نه جمهوری ایرانی مورد هدف دشمنان قرار گرفته است که باید جامعه را نسبت به آن آگاه کرد و مانع تحقق اهداف دشمنان شد.

آیت الله سلیمانی این امر را با دولتی بودن روحانیون مرتبط ندانست و گفت: آگاهی دادن جامعه بنا بر وظیفه شرعی مبنی بر دفاع از نظام اسلامی بوده است .

وی در ادامه امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین پیام عاشورا ذکر کرد و گفت: در شرایط امروزی این تکلیف دینی باید برای حفظ و تقویت نظام اسلامی مورد توجه قرار گیرد و در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر کسانی که در مسیرغفلت بسر می برند از اوجب واجبات است.