احیا فرهنگ بومی در اولویت کاری اداره ارشاد مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هادی ابراهیمی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از نویسندگان و پژوهشگران بهشهری با بیان اینکه فرهنگ و هنری متمدن در ایران داریم و مازندرانی ‌ها در این میان پیشقراول و صاحب سبک هستند، اظهار داشت: در کوچه و بازار تابلوها و نامهایی را می‌بینیم که هیچ سنخیتی با فرهنگ ما ندارند.

وی اضافه کرد: این مسائل روز به روز نیز در حال افزایش هستند و سهم مفاخر ما از این همه نامگذاری بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و لزوم بررسی بیشتر آداب و رسوم بومی محلی در این عزاداری‌ ها گفت: آداب و رسوم بسیار زیبایی در این ایام در روستاها و بخشهای مازندران انجام می‌شود که با تمام وجود و از عمق دل شکل می‌ گیرد و با همان رنگ و لعاب بومی با حفظ اصالت برگزار می ‌شود، باید این برنامه‌ها با زبان قلم و تصویر به نمایش درآید.

ابراهیمی با انتقاد از کم کاری‌های زیاد در حوزه فرهنگ و هنر مازندران از ظرفیتهای بسیار بالای فرهنگ و هنر استان گفت و خاطرنشان کرد: بحث جدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ایجاد مرکز پژوهشهای بومی محلی است.

وی تصریح کرد: باید نگاهی نو به فرهنگ وهنر مازندران بیندازیم، نگاهی نه از سر حد تجدد طلبی بلکه که در آن با حضور اصحاب فرهنگ وهنر آسیب‌ها را شناسایی و رفع کنیم.

ابراهیمی از فرهنگ و هنر بومی به عنوان سرمایه‌های مازندران یاد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، بهشهر را خاستگاه فرهنگی و ارزشی ویژه‌ای دانست و گفت: سهم این شهرستان با توجه به استعدادهای خوب در زمینه‌های فرهنگی و هنری باید مشخص شود تا از آثار هنرمندان صیانت و نسل به نسل منتقل شود.