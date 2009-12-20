طرح شبانه روزی شدن دسترسی به منابع علمی دانشگاه آزاد تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق ملکی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز افزود: توسعه فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در تمامی جوانب از سیاستهای پیش روی این مرکز دانشگاهی است.

وی پژوهش را سرآغاز تحولات بنیادین دانست و اظهار داشت: پژوهش مایه حیات علم و نقطه آغازین حرکتهای بنیادین جامعه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز افزود: در عصر حاضر پژوهش و مطالعه و تحقیق زیربنای توسعه همه جانبه و متوازن کشورهاست.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها سه رسالت آموزش، پژوهش و ارائه خدمات به جامعه را دنبال می کنند، اظهار داشت: پرداختن به اصل پژوهش، تولید علم و تربیت پژوهشگران اساسی ترین این رسالتهاست.

ملکی، ضمن ابراز تأسف از اینکه بیشتر وقت و هزینه دانشگاه ها صرف برگزاری و مدیریت آموزش می شود، خاطرنشان کرد: آموزش و پژوهش دو بال رشد و بالندگی دانشگاه ها هستند که باید در کنار هم ترویج یابند.