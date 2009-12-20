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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۱

بهترین و بدترین تجربه در شهرداری مشهد مستندسازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس گروه مطالعات اجتماعی شهرداری مشهد گفت: مدیریت توسعه و پژوهش در راستای ماموریت خود جهت شناسایی و رفع نیازهای مجموعه شهرداری اقدام به طراحی و اجرای طرح مستندسازی بهترین و بدترین تجربه این نهاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید حسین زاده مقدم بعداز ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به بخشی از فعالیتهای گروه مطالعات اجتماعی شهرداری در سال 88 افزود: مدیریت توسعه و پژوهش در راستای ماموریت خود جهت شناسایی و رفع نیازهای مجموعه شهرداری اقدام به طراحی و اجرای طرح مستندسازی بهترین و بدترین تجربه کرده است.

رئیس گروه مطالعات اجتماعی شهرداری مشهد گفت: مستندسازی به منظور حفظ و مدیریت دارایی های فکری و تجارب نیروها که یکی از مهمترین سرمایه های سازمانی محسوب می شوند، ضروری است.

حسین زاده افزود: مبانی این طرح براساس مراجعه به مدیران ارشد گذشته و حال شهرداری به عنوان صاحبان تجربه، مستند سازی تجربیات موفق و ناموفق در چهارچوب از پیش تعیین شده با حضور صاحب تجربه و دعوت از افراد مرتبط درون سازمانی و برون سازمانی است.

وی همچنین با اشاره به انتشار گاهنامه غیر منطقی بیان کرد: این گاهنامه الکترونیک از طریق اتوماسیون اداری و وب سایت مدیریت شهرداری مشهد ارائه می شود.

رئیس گروه مطالعات اجتماعی شهرداری مشهد افزود: این نشریه از قسمتهای متنوعی شامل تمام موارد سازمانی و کاری با هدف بالا بردن میزان مشارکت کارکنان و بالا بردن روحیه سازمانی تهیه می شود.

حسین زاده مقدم در ادامه به برخی از فعالیتها و طرحهای توسعه ای شهرداری اشاره کرد و گفت: طرحهای پیمایشی، برگزاری تورهای پژوهشی، پورتال داخلی و سایت اینترنتی، ایجاد مرکز اسناد و کتب تخصصی، مطالعات اقتصادی، حمایت از پایان نامه ها از دیگر پروژه های اجرایی گروه مطالعات اجتماعی شهرداری مشهد به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون از طرحهای یاد شده استقبال خوبی صورت گرفته که این استقبال باعث ایجاد روحیه و به وجود آمدن امکانات و موقعیتهای کار آفرینانه در راه گسترش پژوهش شده است.

کد مطلب 1003640

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