فعالیتهای وقفی در استان تهران به سوی احداث مراکز پژوهشی هدایت شود

حجت الاسلام سید یدالله شیرمردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: احداث و ایجاد مراکز پژوهشی در استان تهران یکی از مهمترین نیازهاست و یک اولویت مهم محسوب می شود.

وی ادامه داد: کار پژوهشی یک امر زیربنایی است و باید شرایطی فراهم شود که این امر بیش از پیش گسترش یابد تا بتوانیم بر بسیاری از مشکلات فائق آییم.

این مسئول اظهار داشت: همچنین لازم است فرهنگ وقف به سوی ایجاد مراکز علمی و فرهنگی هدایت شود تا بتوانیم بسیاری از خلاهای این بخش را پر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خیرین زیادی در استان تهران وجود دارند که با جلب حمایتهای آنها می توانیم آمار فعالیتهای وقفی در استان تهران را افزایش دهیم و بر اساس اولویتها عمل کنیم.

شیرمردی خاطرنشان کرد: گسترش فعالیتهایی در جهت تسهیل ازدواج جوانان و نشر فرهنگ ایثار و شهادت همچنین گسترش فعالیتهای قرآنی از جمله دیگر مواردی است که باید فعالیتهای وقفی را به سوی آنها هدایت کنیم.

وی یادآور شد: البته لازم است در خصوص اولویتها به شهروندان و خیرین اطلاع رسانی کنیم تا آنها به خوبی با نیازها آشنا شوند و فعالیتهای وقفی خود را بر اساس نیازها انجام دهند.