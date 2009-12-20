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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

شیرمردی:

فعالیتهای وقفی در استان تهران به سوی احداث مراکز پژوهشی هدایت شود

فعالیتهای وقفی در استان تهران به سوی احداث مراکز پژوهشی هدایت شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: فعالیتهای وقفی در این استان باید به سوی احداث مراکز پژوهشی هدایت شود زیرا در این زمینه هنوز نیازهایی وجود دارد.

حجت الاسلام سید یدالله شیرمردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: احداث و ایجاد مراکز پژوهشی در استان تهران یکی از مهمترین نیازهاست و یک اولویت مهم محسوب می شود.

وی ادامه داد: کار پژوهشی یک امر زیربنایی است و باید شرایطی فراهم شود که این امر بیش از پیش گسترش یابد تا بتوانیم بر بسیاری از مشکلات فائق آییم.

این مسئول اظهار داشت: همچنین لازم است فرهنگ وقف به سوی ایجاد مراکز علمی و فرهنگی هدایت شود تا بتوانیم بسیاری از خلاهای این بخش را پر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خیرین زیادی در استان تهران وجود دارند که با جلب حمایتهای آنها می توانیم آمار فعالیتهای وقفی در استان تهران را افزایش دهیم و بر اساس اولویتها عمل کنیم.

شیرمردی خاطرنشان کرد: گسترش فعالیتهایی در جهت تسهیل ازدواج جوانان و نشر فرهنگ ایثار و شهادت همچنین گسترش فعالیتهای قرآنی از جمله دیگر مواردی است که باید فعالیتهای وقفی را به سوی آنها هدایت کنیم.

وی یادآور شد: البته لازم است در خصوص اولویتها به شهروندان و خیرین اطلاع رسانی کنیم تا آنها به خوبی با نیازها آشنا شوند و فعالیتهای وقفی خود را بر اساس نیازها انجام دهند.
کد مطلب 1003641

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