مسی با قلبش گل زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت گل، تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا شنبه شب در دیدار نهایی ششمین دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان با نتیجه 2 بر یک مقابل استودیانتس آرژانتین به برتری رسید و برای نخستین بار فاتح این مسابقات شد.

لیونل مسی، مهاجم آرژانتینی بارسا در دقیقه 110 گل برتری نماینده اسپانیا را به ثمر رساند که این موضوع رضایت فراوان سرمربی این تیم را به همراه داشت.

پپ گواردیولا در نشست خبری پس از پایان مسابقه اظهار داشت: ما برای موفقیت در این رقابت‌ها هر روز تمرین می کردیم و در نهایت به خواسته خود رسیدیم. در بین دو نیمه، مسی را به کناری کشیدم و گفتم از او گل می خواهم؛ گلی که با قلبش برای بارسا به ثمر برساند. مسی هم آن گل را با قلب خود زد.