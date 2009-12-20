سهم حمل و نقل عمومی کلانشهر تبریز باید به 75 درصد برسد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ محمدرضا روشنی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس الزام قانونی، شهرداری‌ها موظف به افزایش سهم حمل و نقل عمومی در حمل و نقل درون شهری تا سقف 75 درصد هستند و شهرداری تبریز تلاش می‌کند تا پایان سال 90 این امر را محقق کند.

وی تاکید کرد: شهرداری‌ها طبق قانون موظف به افزایش سهم حمل و نقل عمومی از حمل و نقل درون شهری هستند.

روشنی ادامه داد: استقرار مدیریت واحد در حمل و نقل درون شهری و تعیین متولی واحد و مشخص در امر سیاست گذاری حوزه حمل و نقل از ضرورت های این حوزه است.

به گفته وی استقرار نظام فنی و اجرایی برای صدور دستورالعملهای لازم و تحقق درآمدهای شهری از دیگر ضرورتهای حوزه حمل و نقل درون شهری است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز با اشاره به برنامه‌های آتی این معاونت در اصلاح و بهبود وضعیت خدمات‌رسانی و توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی گفت: تلاش می شود ضمن استقرار کامل مدیریت هوشمند ترافیک در تمام ابعاد، خطوط ویژه جدید ایجاد شود.

وی اضافه کرد: بازتعریف و اصلاح مسیرهای خطوط اتوبوسرانی، تسریع در تکمیل خطوط مترو، مطالعه و اجرای منوریل، مطالعه و اجرای تراموا و پیگیری اجرای طرح ترافیک محدوده مرکزی شهر از دیگر برنامه های اولویت دار این معاونت است.

روشنی گفت: ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه در سطح شهر به ویژه محدوده مرکزی، تداوم خصوصی‌سازی و اصلاح حمل و نقل عمومی، ایجاد شرکتهای جدید تاکسیرانی، تکمیل ترمینال بزرگ تبریز، احداث پارکینگهای عمومی، اجرای طرحهای ترافیکی ترکیبی، یکپارچه‌سازی سیستم حمل و نقل عمومی، انجام اصلاحات هندسی، تلاش برای فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندی در حوزه حمل و نقل از دیگر برنامه‌های پیش روی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز است.