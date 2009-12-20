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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

مرکز کنترل ترافیک محلی در شمال تهران به بهره برداری می رسد

مرکز کنترل ترافیک محلی در شمال تهران به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران گفت: مرکز کنترل ترافیک محلی منطقه یک که محدوده شمالی تهران را تحت پوشش و نظارت قرار خواهد داد تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حجت الله بهروز با بیان اینکه تاکنون سه مرکز کنترل ترافیک محلی در تهران راه اندازی شده است اظهارکرد: مرکز کنترل ترافیک محدوده شرق، غرب و جنوب تهران که به ترتیب در مناطق 5،4 و 15 واقع شده اند به بهره برداری رسیده است و مرکز کنترل ترافیک شمال تهران نیز تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: ایجاد مراکز کنترل ترافیک محلی ضمن فراهم ساختن بستر لازم برای نظارت دقیق تر و بهتر این امکان را فراهم می کند که در صورت بروز هرگونه حادثه در کمترین زمان ممکن نسبت به اعزام نیروهای امداد اقدام کرده و مانع از ایجاد گره های ترافیکی براثر حوادث مختلف شویم.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه مناطق مرکزی شهر تهران همچنان در مرکز کنترل ترافیک تحت نظارت و کنترل قرار خواهند داشت گفت: اطلاعات ترافیکی که در مراکز کنترل ترافیک محلی مشاهده و جمع آوری می شوند به صورت آن لاین و در لحظه در مرکز کنترل ترافیک مرکزی نیز قابل مشاهده هستند اما در مرحله نخست برای رفع مشکلات ترافیکی و حوادث در مراکز کنترل ترافیک محلی تصمیمگیری می شود و تنها در صورتی که مسئله و مشکلی فرا منطقه ای به وجود بیاید که بر روی کل شبکه تاثیر گذار باشد از مرکز برای رفع مشکل اقدام خواهد شد.

کد مطلب 1003647

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